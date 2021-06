Casa del Lupo, la maggioranza di Capannori chiede la copertura del depuratore

Nella seduta di ieri (9 giugno) il consiglio comunale ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza una mozione presentata dal capogruppo dei ‘Popolari e Moderati’, Gaetano Ceccarelli, che chiede al sindaco e alla giunta di adoperarsi con urgenza con la società partecipata Aquapur affinché la copertura delle vasche dei digestori primari al depuratore di Casa del Lupo, opera oggi non prevista tra quelle in esecuzione, sia inserita tra queste come intervento prioritario aggiuntivo. Questo intervento infatti andrebbe a risolvere il problema degli odori sgradevoli che provengono dalla zona dove insiste il depuratore avvertiti in particolare nell’ area centrale del Comune di Capannori, che rappresenta, tra l’altro, la più importante porta di accesso a Capannori, trovandosi vicino al casello autostradale.

“Finalmente, dopo decenni di attesa, è in corso un importantissimo intervento dal costo di oltre 12 milioni di euro al depuratore di ‘Casa del Lupo’ posto come noto nel Comune di Porcari ma in adiacenza al confine con il comune di Capannori che prevede il completo ammodernamento della linea acque ed il suo potenziamento – si dice nella mozione -. Per l’esecuzione di tale opera, é stata a suo tempo espletata apposita gara in ossequio alle vigenti normative e detta procedura comparativa, si é conclusa con l’aggiudicazione dei lavori ad un importo complessivo inferiore di circa 4 milioni di euro rispetto a quanto preventivato. Questa consistente somma si configura pertanto come un ingente risparmio sui costi dei lavori innanzi descritti. A fronte di questo – prosegue la mozione – va ricordato che nella zona centrale del Comune di Capannori ed in particolare nelle frazioni di Paganico, Tassignano e Colognora, moltissimi residenti in più occasioni hanno lamentato e lamentano la percezione di odori sgradevoli e talvolta nauseabondi, provenienti dalla zona dove insiste il depuratore di Casa del Lupo.

Di qui la richiesta al primo cittadino e alla giunta di attivarsi affinchè tra i lavori in esecuzione al depuratore sia inserita anche la copertura delle vasche dei digestori primari.

I gruppi di opposizione non hanno partecipato al consiglio comunale.