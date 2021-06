Ordine degli architetti, insediato il nuovo consiglio: Fabio Nardini è il nuovo presidente

Si è insediato oggi (10 giugno) il nuovo consiglio dell’ordine degli architetti della provincia di Lucca.

Ai vertici ci sono stati nominati presidente Fabio Nardini, vicepresidenti Giulia Bertolucci e Lorenzo Ricciarelli. La segretaria sarà

Debora De Agostini mentre il tesoriere Vincenzo Lucente. I consiglieri e le consigliere invece sono Matteo Casanovi, Daniela Corti, Alessandro Masini, Valentina Satti, Marinella Spagnoli e Giovanni Fornaciari.

I temi da trattare saranno molteplici e complessi, per questo il nuovo consiglio assegnerà nelle prossime settimane specifiche deleghe a tutti i consiglieri. “Questo passaggio istituzionale sancisce l’avvio di un percorso che si pone in continuità con il consiglio uscente con la conferma di quattro consiglieri del precedente mandato e l’elezione di altri sette professionisti che già in passato hanno avuto modo di supportare, a vario titolo, l’ordine provinciale con la loro attività e collaborazione – spiega l’architetto Lorenzo Ricciarelli -. Nel ringraziare per il sostegno ricevuto in fase elettiva il nuovo consiglio prende avvio con i migliori auspici e invita tutti i colleghi a collaborare alle attività dell’Ordine con la passione e la professionalità che contraddistinguono gli architetti”.