Ospedale Versilia, un banchetto informativo per la giornata mondiale del donatore di sangue

Lunedì (14 giugno) è il World blood donor day, la giornata mondiale del donatore di sangue. Per l’occasione anche in Versilia come in altri territori, le associazioni di volontariato hanno organizzato varie iniziative.

Lo slogan scelto per quest’anno è “Give blood and keep the world beating” la cui traduzione può essere. Lunedì prossimo, di fronte all’ospedale della Versilia sarà allestito un tavolo dove i volontari Avis, Fratres, Fidas, Croce Rossa assieme ai giovani dell’Olp servizio civile, sensibilizzeranno la popolazione e distribuiranno materiale informativo sulle tematiche della giornata.

“Nonostante l’emergenza pandemica – sottolinea Maria Silvia Raffaelli, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale della Versilia – il servizio trasfusionale, con la collaborazione delle Associazioni, è riuscito a mantenere le scorte di sangue, ma i numeri ci dicono che l’invecchiamento della popolazione si sta riflettendo anche sui donatori, occorre quindi invertire il trend per continuare a garantire le trasfusioni. Vorrei rivolgere un appello ai giovani che, nonostante le privazioni sopportare durante la pandemia, hanno mostrato un’incredibile resilienza. Non abbiate paura ad impegnarvi nel mondo delle donazioni. Oggi possiamo accostarci con sempre maggiore fiducia alle donazioni, anche grazie a tutte le misure di sicurezza messe in campo e alla sempre più capillare diffusione dei vaccini. Inoltre, la situazione epidemiologica è in continuo miglioramento e possiamo sperare in tempi migliori. Un segnale positivo è la prossima riapertura del Centro raccolta sangue di Massarosa, chiuso nel 2020 per motivi di sicurezza. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i donatori per la loro disponibilità e generosità”.