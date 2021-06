Saranno Sabrina Brazzo, etoile internazionale prima ballerina del Teatro alla Scala, e Andrea Volpintesta, primo ballerino direttore artistico Jas Art Ballet Junior and Company, gli ospiti d’onore della prima edizione del Festival della Danza città di Viareggio. Un evento organizzato dall’amministrazione comunale e rivolto a tutte le attività, scuole di ballo, associazioni, enti benefici, onlus, che promuovono la danza in ogni sua forma.

L’appuntamento è per sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 giugno al teatro Jenco. In tutto sono 15 scuole di danza che si alterneranno sul palco, con spettacoli di 60 minuti ciascuno e una pausa di 30 minuti fra l’uno e l’altro. Domenica (13 giugno), alle 21, è prevista la consegna degli attestati di partecipazione, con un omaggio a Carla Fracci: ospiti Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta. La conduzione è affidata a Enrico Contarin.

“Abbiamo deciso di offrire alle tantissime scuole di danza del territorio un evento che potesse valorizzare il settore segnando al tempo stesso la riapertura di attività a lungo bloccate per la pandemia – commenta l’assessore allo sport Rodolfo Salemi -: un segnale di fiducia e di incoraggiamento, dopo i mesi di pandemia che tanto hanno condizionato il mondo dello sport. Il Festival della Danza rappresenta un’opportunità e insieme un evento promozionale che permetta di avere un nuovo slancio e di mantenere il tradizionale saggio di fine anno, gratificando il lavoro degli operatori e dei ragazzi che calcheranno, alcuni per la prima volta, il palcoscenico di un vero teatro. Ringrazio gli ospiti che hanno accettato il nostro invito e un grande in bocca al lupo agli insegnanti e agli allievi: magari in questi giorni avremo l’onore di assistere all’esibizione di una futura etoile della danza”. L’ingresso al teatro sarà gratuito ma contingentato nel rispetto assoluto delle norme anti-contagio in vigore al momento dell’esibizione.

Il calendario

Sabato (12 giugno) alle 16 esibizione della Dream Dance, alle 17,30 di Vivi e Danza, alle 19 di Danzarte, alle 20,30 di Giselle e alle 22 El Dance Studio. Domenica (13 giugno) alle 16 esibizione della S.G. Raffaello Motto, dalle 17,30 alle 19,15 di Danzarea, Acrobatica & Coreografia e Well Dance & Blound per finire alle 21 con l’omaggio a Carla Fracci con Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, conduce Enrico Contarin. Lunedì (14 giugno) alle 16 Tutto Danza e Momo Dance School, alle 17,30 Let’s Dance, alle Dance & Fitness, alle 20,30 Amici Della Danza Bice Cinquini e alle 22 Non Solo Tango.