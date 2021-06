Il Dance Meeting entra nel vivo con le incursioni urbane, esibizioni di danza e musica nei luoghi più suggestivi della città. Domani (12 giugno) a partire dalle 18 i musicisti dell’Issm Luigi Boccherini e i danzatori del Dance intensive programme daranno vita a un percorso musicale e coreografico sulle mura urbane.

Gli oltre quattro chilometri del perimetro saranno presidiati con ben sedici postazioni a beneficio dei passanti, dei turisti, delle persone che d’abitudine passeggiano sulle mura. Viene proposto un programma variegato che spazia da Brahams a Mozart, senza dimenticare Vivaldi, Britten e Boccherini che sarà però interpretato dai danzatori in chiave contemporanea. Brevi performance per impedire gli assembramenti che possono essere fruite semplicemente passeggiando in un luogo simbolo della città di Lucca.

Il programma nel dettaglio