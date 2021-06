Politiche formative, Lucca dialoga con Pisa

Nella giornata di ieri (10 giugno), l’assessora Ilaria Vietina presidente della Conferenza zonale della Piana di Lucca per le politiche formative ha incontrato Claudio Loconsole, assessore del Comune di Cascina e presidente della conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione dell’area pisana.

I due colleghi in un lungo e cordiale colloquio, hanno discusso e si sono confrontati sui vari aspetti comuni relativi alle rispettive aree zonali. “In un campo importante come l’istruzione, le complessità che le amministrazioni locali devono affrontare, sono spesso simili e lo scambio di esperienze è fondamentale per affrontare i problemi e cogliere le opportunità che ci accomunano – dichiara l’assessora Vietina – lo scambio di visioni fra colleghi ci permette di valutare meglio il lavoro fatto e scegliere le migliori pratiche in un settore fondamentale per i nostri piccoli cittadini, cittadine e le loro famiglie come l’educazione e i servizi scolastici”.