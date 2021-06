A Capannori il corso di formazione post diploma per addetti del settore calzaturiero

Capannori ospiterà un corso di formazione post diploma per addetti del settore calzaturiero grazie ad un’intesa siglata dal Comune di Capannori e Rete di impresa del calzaturiero Tuscany 4 Shoes in collaborazione con Cna Lucca, con Mita Academy, l’Istituto tecnico superiore moda di Scandicci.

Il percorso di formazione gratuito denominato Tecnico superiore di processo prodotto comunicazione e marketing per il settore calzature – moda Gift – Green innovation footwear in Tuscany sarà rivolto a 25 studenti e sarà dedicato specificamente ai temi del settore delle calzature, finalizzato alla formazione di un profilo evoluto di modellista e prototipista, con focus specifici su tematiche legate alla sostenibilità ambientale, all’innovazione, alla digitalizzazione e al marketing.

Il corso prenderà il via a partire dall’anno didattico 2021-2022, avrà la sua sede centrale al polo tecnologico di Capannori e sarà realizzato anche in collaborazione con l’istituto comprensivo Majorana-Benedetti e con diverse imprese del distretto calzaturiero di Capannori che metteranno a disposizione le aule tecniche e i laboratori.

L’intesa per la realizzazione del corso di formazione è avvenuta nel corso di un incontro svoltosi nella sede comunale al quale hanno partecipato il sindaco Luca Menesini, la direttrice di Mita Academy, Antonella Vitiello, il presidente di Cna Lucca, Andrea Giannecchini, la consigliera delegata Lia Miccichè e in rappresentanza della Rete di impresa delle calzature, Roberto Lenci e Pietro Angelini.

“Una delle principali esigenze che il sistema delle imprese del calzaturiero ha manifestato nel corso dei vari incontri avvenuti in questi mesi è quella di lavorare sulla crescita delle risorse umane per qualificare ulteriormente e rendere più competitivo questo fondamentale settore dell’economia locale – afferma il sindaco, Luca Menesini. Con la prestigiosa collaborazione di Mita Academy diamo vita ad una importante opportunità formativa essenziale per la crescita e l’innovazione del settore e l’occupabilità. Una prima esperienza dalla quale potranno nascere ulteriori opportunità”.

“Abbiamo accolto con piacere la proposta giunta dal territorio di Capannori, che da sempre si contraddistingue per le tematiche legate all’innovazione e alla sostenibilità, di realizzare un corso specifico per il settore calzaturiero – sostiene la direttrice di Mita Accademy, Antonella Vitiello – Un settore che con la recente iniziativa di aggregazione tra imprese, ha dimostrato una ripresa di vitalità particolarmente significativa”

“Il progetto mette in campo eccellenze tecniche toscane, capacità e visione dell’amministrazione comunale e supporto sindacale associativo della Cna, il tutto orientato a vantaggio di settore che ha attraversato momenti di grave difficoltà ma che ha i requisiti per tornare ad essere leader nel mondo – spiega il presidente di Cna Lucca Andrea Giannecchini – I presupposti sono ottimi e siamo di fronte ad un modello virtuoso di politica pubblica condivisa e innovativa che dimostra che se le imprese hanno obiettivi chiari il successo è assicurato. La strada è quella giusta e le scelte fatte si stanno dimostrando vincenti”.

“La calzatura di Segromigno – commenta il coordinatore della rete Tuscany 4 Shoes Roberto Lenci – dimostrerà di saper crescere una generazione di modellisti veloci e capaci, che accompagneranno un percorso di grande cambiamento e innovazione con un percorso fortemente voluto dal Presidente della rete -manager Fendi- Roberto Scaramucci anche lui partito da modellista”.

Il corso di formazione sarà presentato entro il mese di luglio quando saranno anche rese note le modalità di partecipazione alla preselezione per accedervi.