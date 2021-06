Sicurezza in spiaggia, 13 steward vigileranno il litorale di Forte dei Marmi

Al via stamani (12 giugno) a Forte dei Marmi il progetto sicurezza sulla spiaggia ideato lo scorso anno dall’amministrazione comunale e dall’unione proprietari bagni, servizio che, come nella prima esperienza, verrà svolto dalla Ckeck Service srl.

Da subito già 13 steward vigileranno il litorale di Forte dei Marmi, in anticipo rispetto alla partenza del servizio del 2020, attivato solo dal mese di luglio, ed il loro numero verrà progressivamente incrementato per arrivare fino a 23 unità. Gli steward opereranno in costante contatto con la polizia municipale e le altre autorità per segnalare la presenza di abusivismo commerciale sulla spiaggia e per verificare il rispetto delle normative di sicurezza anti – covid.

“Abbiamo approvato il progetto condiviso col Comune nella nostra ultima assemblea – spiega il Presidente dell’Upb Martino Barberi – con il proposito di potenziare il servizio. Infatti avremo un maggior numero di operativi sull’arenile. Inoltre quest’anno partiremo prima. L’anno scorso gli steward iniziarono il 4 luglio, mentre quest’anno il 12 giugno e, per varare un progetto rinforzato, abbiamo chiesto ai nostri associati anche un piccolo sforzo economico aggiuntivo rispetto al 2020, fermo restando che ci sarà ancora una volta il fondamentale sostegno economico dell’Amministrazione Comunale che ci ha già anticipato l’incremento del contributo. Quindi più giorni di servizio e più addetti. Come balneari abbiamo inoltre rivolto all’amministrazione la richiesta di maggior coinvolgimento della Municipale nell’affiancamento degli steward, soprattutto in fase di avvio del progetto, per una maggior sicurezza e collaborazione estiva”.

Interviene sul punto l’assessore alle finanze Andrea Mazzoni: “il servizio svolto lo scorso anno ha dato ottimi risultati, pertanto non solo si è deciso di mantenerlo, ma di potenziarlo ulteriormente grazie anche allo sforzo degli associati Upb. Ricordo che l’amministrazione comunale negli anni precedenti l’avvento del Covid 19 aveva implementato (fino a 20 unità stagionali in più rispetto allo standard) il numero degli agenti di polizia municipale, ma l’impossibilità di svolgere concorsi pubblici e di chiedere contributi alle categorie economiche colpite dalla crisi ha dovuto far trovare altre strade, rilevatesi poi ottime alternative. In ogni caso abbiamo realizzato il massimo sforzo per l’assunzione di un numero congruo di vigili stagionali che rinforzeranno la Polizia Municipale, consentendo sia di garantire il controllo nel paese, sia dia avere una piena collaborazione con gli steward. Inoltre e a breve partirà un nuovo servizio di vigilanza, che verrà svolto da guardie giurate, proprio per assicurare ancor più sicurezza al Forte, in centro e non sol””.