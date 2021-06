Inaugurata la sede rinnovata del circolo Aics di Colognora

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio (12 giugno) la sede rinnovata del circolo Aics di Colognora, gestito dall’associazione Asd – Us Colognora di Valleriana.

“Finalmente abbiamo riaperto il nostro circolo – afferma il presidente dell’associazione Giordano Ballini – dopo la chiusura imposta dall’emergenza da Covid-19. La sede è stata ristrutturata e i lavori hanno coinvolto molti degli abitanti della frazione, che hanno voluto dare il loro contributo. Questo è un punto di aggregazione molto importante per tutti noi e con la sua riapertura adesso la ripartenza è davvero possibile. In occasione di questa inaugurazione, – prosegue Ballini – vogliamo ricordare Mario Nardi, lo storico gestore e anima del circolo per molti anni e che è scomparso nell’inverno scorso”.

Nei locali rinnovati del circolo si trovano il bar e una sala giochi per i ragazzi: per tutta l’estate, la piazza antistante sarà animata da molte attività sociali in programma.