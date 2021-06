A Viareggio e Torre del Lago punti ombra gratuiti in spiaggia: pubblicato il bando

Come ogni anno, il Comune di Viareggio intende mettere a disposizione punti ombra gratuiti negli stabilimenti balneari antistanti le piazze adiacenti le spiagge libere di Viareggio e Torre del Lago.

In tutto sono 105 punti ombra, assegnati per 15 giorni: 45 lungo la Passeggiata di Viareggio ai bagni Martinelli, Raffaello e Imperia, 30 in Darsena alla Cooperativa l’Altro Mare e ulteriori 30 a Torre del Lago ai bagni Aurora e Stella del Sud.

Hanno diritto all’assegnazione le persone residenti nel comune di Viareggio, con invalidità civile superiore ai due terzi (oppure invalidità di altre categorie con punteggio equiparato) o con indicatore Isee non superiore a 7.500 euro.

Il cittadino titolare dell’autorizzazione non può a sua volta passarla ad altra persona: nel momento dell’utilizzo il titolare del permesso (con al massimo tre accompagnatori) deve essere sempre presente sull’arenile e pronto ad esibire l’autorizzazione ad eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale.

E’ possibile richiedere una proroga di non oltre 15 giorni del punto ombra assegnato qualora non vi siano altre domande di aventi diritto.

Qualora restassero da assegnare punti ombra inutilizzati dai residenti, potranno essere concessi ad enti o associazioni.

Le domande possono essere presentate utilizzando i moduli presenti sul sito del Comune di Viareggio indicando il periodo richiesto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo Servizi Sociali – tel. 0584 966581 o all’Urp Comune di Viareggio – tel. 0584 966868