Altopascio, al teatro Puccini il cartone animato realizzato dagli alunni con il progetto ‘Cartoon School’

Si terrà giovedì (17 giugno) alle 21 nel teatro Puccini di Altopascio la proiezione del Il magico salvataggio, il cartone animato realizzato dagli alunni delle classi 5B e 5C della scuola primaria Pascoli e dagli alunni della classe 2B della scuola Ungaretti che hanno partecipato a Cartoon School, il percorso didattico realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Koete.

L’evento concluderà una progettualità iniziata oltre un anno fa che ha dovuto fare i conti con lo stop pandemico che non ha permesso a studenti, famiglie e scuola di poter godere dei frutti del lavoro svolto. Nonostante la capienza del teatro sia ridotta a 100 persone ragazzi, docenti e partner potranno finalmente vedere il cartone animato costruito insieme durante le lezioni con gli esperti dell’associazione Koete.

Frutto di una serie di incontri formativi e laboratoriali, Il magico salvataggio infatti è un vero e proprio cartone animato realizzato dagli alunni che, di volta in volta, hanno ricoperto il ruolo di sceneggiatore, disegnatore, musicista, doppiatore, rumorista o animatore, acquisendo così competenze e conoscenze di un linguaggio a loro così familiare come quello dell’animazione. Oltre a essere espressione della creatività degli studenti, questo Cartoon è veicolo di importanti messaggi con valenza etico sociale: la presenza di Avis ha infatti permesso di sviluppare i temi legati alla solidarietà e all’altruismo. Il magico salvataggio racconta la storia di Gianpino e suo nonno e di come salvarono una Balena grazie all’aiuto di tutti gli elfi e dello Spirito del Mare.

“Koete, nata nel 2013, è costituita da alcuni tra i più importanti artisti nazionali del mondo dei fumetti e dei cartoons: doppiatori, disegnatori, musicisti, registi e animatori che prestano il loro solidale contributo alle nostre molteplici attività di promozione sociale e culturale – spiega Francesco Santioli, presidente dell’associazione -. Il valore aggiunto di questo nostro progetto è proprio quello di mettere i ragazzi a contatto con chi vive di animazione e riesce a trasferire al tempo stesse competenze e passione”.

“Nonostante le difficoltà che anche il mondo della scuola ha vissuto in questo periodo, – sottolinea il presidente di Avis Regionale Toscana Adelmo Agnolucci – gli alunni hanno saputo elaborare un bellissimo cartone, capace di raccontare in modo saggio e gioioso il valore del dono in tutte le sue forme. I ragazzi hanno dialogato fra loro per elaborarlo e sono cresciuti dentro questa esperienza, ma è fondamentale che anche gli adulti li ascoltino e si facciano contagiare dalla voglia di donare”.

“Cartoon School è un modo creativo per appassionare i giovanissimi alla cultura del dono e della donazione – afferma la presidente di Avis Comunale Altopascio Ilenia Vettori -, che permette la vera e propria produzione di un cartone animato dall’inizio alla fine. Avis Altopascio ha voluto rinnovare la sua partecipazione e il suo contributo al progetto perché ci permette di seminare messaggi e valori in modo efficace fra i più giovani, rendendoli già protagonisti. Voglio ringraziare a nome dell’associazione il dirigente scolastico e i docenti che hanno fatto in modo che il progetto venisse portato a compimento nonostante le difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria”.

“Di nuovo a Teatro, di nuovo Cartoon School – aggiunge la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio -. Una gran bella emozione, soprattutto per quello che questo progetto rappresenta, quest’anno ancora di più. Un progetto che ogni anno regala sorprese e dà il senso vero di quanto i bambini siano sensibili, attenti, solidali e partecipi, capaci di sintetizzare nei disegni concetti apparentemente complessi e di arrivare lì dove è necessario arrivare, al cuore. Faccio i complimenti a loro, alla scuola, all’Avis Altopascio e al Rotary Club Montecarlo e Piana di Lucca”.

“Cartoon School oltre ad essere un momento di didattica molto interessante e innovativo – afferma il presidente del Rotary Club Montecarlo e Piana di Lucca Luigi Muri -, ritengo che sia un momento di aggregazione, condivisione, di allagare le amicizie e le conoscenze. Vorrei precisare, che i ragazzi che partecipano al percorso formativo diventano testimoni e artefici di un messaggio di solidarietà. Alla fine del percorso formativo i cartoni animati realizzati dagli studenti sono e saranno un grande patrimonio per Avis, per sensibilizzare gli adulti su come può e deve esistere un mondo di solidarietà”.