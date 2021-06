Artemisia, riparte il ciclo di presentazioni ‘Il territorio racconta’

Al via a partire da giovedì (17 giugno) un nuovo ciclo della rassegna Il territorio racconta promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare gli autori locali e farli conoscere ad un pubblico più ampio. Sei gli appuntamenti in programma nei mesi giugno e luglio al polo culturale Artèmisia di Tassignano.

“Con questo nuovo ciclo proseguiamo l’iniziativa volta a promuovere gli autori del territorio che fin dalla sua nascita ha sempre riscontrato grande successo – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti – Intendiamo infatti continuare a valorizzare i talenti locali e a dare ai cittadini la possibilità di scoprire nuovi libri e conoscere i loro autori. Un’iniziativa che torna in presenza e che fa parte della grande ripartenza culturale che stiamo realizzando per questa estate a Capannori con innumerevoli eventi”.

Il primo appuntamento del nuovo ciclo si terrà giovedì (17 giugno) con la presentazione del libro Donne sospese di Liana Onofri (Carmignani Editrice) che sarà coordinata da Franco Donatini. Il libro narra storie crude, forti, commoventi, di rara intensità e umanità dentro le quali si muove un universo di figure femminili ognuna diversa dall’altra, ma tutte dotate di una potente carica emotiva. Donne fragili, donne vittime di violenza, donne recluse, donne alla ricerca di se stesse, donne che guardano avanti e donne imprigionate ancora nel proprio passato non del tutto risolto. Donne sospese, appunto, tra ciò che erano e ciò che sono, ma con lo sguardo proiettato su ciò che vogliono essere. C’è dolore, in queste storie, ma anche speranza, libertà, amicizia e riscoperta.

Gli altri appuntamenti in programma: giovedì 24 giugno Quella volta di chiodo fisso. La seconda indagine dell’agenzia Frenkenson di Franco Fantozzi (Carmignani Editrice), coordina Lorenzo Orsi; giovedì 1 luglio Santo sudicio! Trenta storie tra sporco e pulito di Luciano Luciani (Carmignani Editrice), coordina Lorenzo Orsi; giovedì 8 luglio Ricordati di amarmi di Marco Da Torre (Carmignani Editrice), coordina Jacopo Phelan; giovedì 22 luglio Un calice di rosso di Marisa Cecchetti, Massimo Cecchetti e Sara Landucci (casa editrice Giovane Holden). Saranno presenti gli autori e Giovanna Matteoni; giovedì 29 luglio Le separazioni d’argento di Daniele D’Arrigo e Laura Guidugli (Casa editrice Pequod).

Tutti gli incontri avranno inizio alle 21. Obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotare inviare una mail all’indirizzo artemisia@comune.capannori.lu.it o telefonare al numero 0583.936427.