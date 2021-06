Cultura e spettacolo, tornano gli eventi serali in passeggiata a Lido di Camaiore

Cultura, salute, cucina, letteratura, musica e spettacolo. Tornano gli appuntamenti nelle serate sul lungomare e nelle piazze della passeggiata di Lido di Camaiore.

Il calendario ufficiale – ancora in via di definizione – prenderà il via il 25 giugno con la consueta consegna della bandiera blu. Da quel momento partiranno due mesi di spettacolo, oltre trenta serate e decine di ospiti.

In piazza Matteotti sarà protagonista la moda con la fashion week e altre sfilate e lo show con Claudio Sottili che alternerà sul suo palco artisti, comici, cantanti e o lo show cooking di qualità con Lido Show. Non da meno Piazza Principe Umberto con Andrea Montaresi dal mercoledì al venerdì a presentare le rassegne dedicate alla salute. Il mercoledì La via del benessere in collaborazione con il Centro medico specialistico Versilia. Il giovedì Lido Food Parade in una nuova veste con il coinvolgimento del pubblico e le classifiche dei gusti dell’estate mentre il venerdì Giallo d’Amare con il giornalista Giuseppe Previti e le migliori firme del panorama giallo e noir italiano. Novità di quest’anno è Un mare di libri, a cura di Demetrio Brandi che porterà autori e romanzi con alcune sorprese e personaggi d’eccezione.

“Anche sugli eventi abbiamo dovuto fare davvero le corse – racconta il presidente dell’associazione balneari Marco Daddio – ma siamo soddisfatti di essere riusciti ancora una volta a poter dire a tutti i nostri ospiti e ai versiliesi: lo spettacolo di Lido di Camaiore vi aspetta. Ringrazio chi sta lavorando senza sosta per un programma che tra conferme importanti ed interessanti novità metterà in evidenza come il nostro lungomare sia un palcoscenico naturale di grande potenzialità”.