Donati 10 computer alla scuola primaria di Colle di Compito

Questa mattina (15 giugno) l’associazione Miniere urbane Aps attiva nel settore del riuso di apparecchiature elettroniche ha donato 10 computer ricondizionati alla scuola primaria di Colle di Compito. La consegna del materiale informatico è avvenuta alla presenza del dirigente vicario Viviane Tommasi e dell’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti.

Cecchetti ringrazia l’associazione per la preziosa attività che sta portando avanti a favore delle scuole e della comunità e per il ruolo importante che ha svolto nell’ultimo anno collaborando con il Comune e il centro di protezione civile nel dotare le famiglie con studenti sprovviste di adeguati strumenti informatici e impossibilitate a dotarsene per motivi economici, consentendo l’accesso alla didattica a distanza.