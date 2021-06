Piazza Anfiteatro riscopre i sapori emiliani con l’inaugurazione del nuovo locale L’osteria del tortellino, che si terrà giovedì (17 giugno) dalle 18,30 in poi.

Durante l’evento, aperto a tutti, verrà offerta la degustazione di prodotti tipici emiliani: parmigiano, tortellini e prosciutto di Parma, accompagnati da Lambrusco di Sorbara e Pignoletto, un vino tipico della provincia di Bologna.

Durante l’inaugurazione, gli chef dell’Osteria del tortellino impartiranno lezioni di sfoglia e sveleranno i trucchi e le preparazioni della perfetta pasta fresca.

L’evento è gratuito, aperto a tutti, non sarà necessaria la prenotazione e si svolgerà nel completo rispetto delle normativa anticovid.

L’Osteria del tortellino si trova in piazza Anfiteatro 39, l’inaugurazione si terrà giovedì 17 dalle ore 18.30 in poi, per informazioni contattare lo 0583.1900712, il sito Osteria del tortellino o la pagina Facebook del locale.