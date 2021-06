Un viaggio alla scoperta del territorio di Massarosa, delle sue eccellenze enogastronomiche e ortoflorivivaistiche, e un trampolino di lancio per il turismo futuro. Dopo il grande successo della prima edizione, torna con tante novità La Via delle Erbe e dei Fiori, un percorso ciclopedonale di 5 chilometri gratuito da percorrere in autonomia, alla scoperta delle coltivazioni e produzioni locali uniche di una terra inimitabile della Toscana.

L’inaugurazione del percorso si terrà nei weekend di sabato (19 giugno) e domenica e sabato 26 e domenica 27 giugno dalle 10 alle 19, con partenza dal parco davanti alla piazza del mercato di Massarosa dove sarà presente un punto informazioni nei giorni dell’inaugurazione e dove verrà consegnata la mappa. Poi il percorso sarà fruibile liberamente in ogni stagione, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere da protagonisti esperienze uniche a contatto con la natura.

Percorrendo a piedi o in bici le strade bianche intorno al centro di Massarosa, sarà possibile visitare le migliori aziende agricole e florovivaistiche del territorio godendo delle loro spettacolari coltivazioni e assaporando i prodotti locali di propria produzione, con possibilità di acquistarli. Il percorso si svilupperà tra piantagioni di lavanda, eucalipto e piante officinali, oltre a uliveti, vigneti, pescheti e terreni coltivati con luppolo, girasoli, zafferano e canapa. Fino a giungere alla più grande coltivazione di fiori di loto d’Italia.

Durante i giorni dell’inaugurazione, il centro storico e le vie del percorso saranno ‘vestite a festa’ e animate da eventi correlati delle attività commerciali e produttive, enti e associazioni di tutto il territorio con mostre di pittura e fotografia, sfilate di abiti di fiori e allestimenti floreali.

Sarà possibile degustare i piatti della cucina tradizionale massarosese nelle attività aderenti all’iniziativa, attività che parteciperanno anche ad un concorso per l’elezione dei migliori piatti tipici di Massarosa in collaborazione con Vetrina Toscana.

La Via delle Erbe e dei Fiori è un progetto di marketing territoriale nato dall’iniziativa dei soci dell’Associazione Versilia Verdelago e che punta negli anni futuri, nel corso delle edizioni, ad estendere il percorso su tutto il territorio massarosese. Un progetto che nasce dal basso, reso possibile grazie alla sinergia tra produttori, artigiani, ristoratori, attività commerciali e turistiche del territorio, che si pone come obiettivo la costruzione e promozione dell’immagine di Massarosa, il ‘cuore verde della Versilia’.

Cuore del progetto è la costruzione del portale di valorizzazione e promozione delle filiere enogastronomiche e delle eccellenze agro-turistiche del territorio di Massarosa www.laviadelleerbeedeifiori.it, dove è disponibile la mappa interattiva del percorso e gli approfondimenti delle aziende, ristoranti e strutture ricettive aderenti all’iniziativa.

Il progetto di marketing territoriale è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Sapori di Campagna srl e Camera di Commercio di Lucca e Vetrina Toscana, con il patrocinio e la collaborazione di Coldiretti Lucca, Confcommercio Lucca e Comune di Massarosa e il sostegno di Slow Food Versilia e altre associazioni del territorio.