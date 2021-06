Lucca Si-cura, aumentano i controlli della polizia municipale nelle notti d’estate

Torna il progetto Lucca Si-cura. Dopo lo stop in periodo di pandemia saranno nuovamente potenziate le attività di controllo della polizia municipale in orario notturno tutti i fine settimana dal 25 giugno al 9 ottobre.

Lo ha deciso la giunta comunale con l’approvazione, stamani (16 giugno), del progetto che destina una parte dei proventi derivati dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ad aumentare i servizi di pattugliamento degli agenti nel periodo estivo, sul doppio fronte dei controlli stradali e della sicurezza urbana.

L’attività della pattuglia, composta da un minimo di otto persone (un ispettore, sei agenti e un addetto alla centrale operativa), si svolgerà in modo da garantire un servizio continuativo dal pomeriggio alla notte. Saranno effettuati controlli sulla sicurezza stradale e in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Attività mirate riguarderanno la sicurezza urbana, in modo da prevenire atti di vandalismo e più in generale di comportamenti che vadano contro la convivenza civile. Saranno oggetto di controllo l’inquinamento acustico e la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

Il potenziamento del turno notturno scatterà da venerdì prossimo (25 giugno) e riguarderà tutti i fine settimana fino al 9 ottobre. Il servizio potrà subire alcune modifiche in occasione di eventi che si svolgano eventualmente in città e prevedano un notevole afflusso di pubblico o per necessità legate ai controlli anti Covid.

“Con la riapertura delle attività e degli spazi dedicati alla socialità e al tempo libero – spiega l’assessora alla sicurezza Valentina Simi – è molto importante poter contare su un presidio rafforzato in corrispondenza dei fine settimana, quando aumenta il numero delle persone che affluiscono in città e che si muovono sulle strade del territorio comunale. L’attività degli agenti si concentrerà per questo su due fronti: da una parte la sicurezza stradale e dall’altra la prevenzione di situazioni che possano pregiudicare la convivenza civile. Con la presenza fissa di un addetto alla centrale operativa durante tutti i turni programmati, sarà inoltre possibile prendere in carico tempestivamente le segnalazioni dei cittadini anche nelle ore serali e notturne”.

“Visti i risultati positivi riscontrati negli anni precedenti – aggiunge il comandante Maurizio Prina – l’amministrazione ha espresso la volontà di proseguire con il progetto Lucca Si-cura che anche questa estate consentirà un incremento dell’attività di prevenzione e di presidio del territorio grazie a un rinforzato pattugliamento delle attività di competenza, con particolare riferimento ai controlli stradali, a quelli sui regolamenti comunali e sulle ordinanze sindacali e, se del caso, in esecuzione di direttive ministeriali e regionali con riferimento alla normativa riguardante il Covid-19”.