Lucca Teatro Festival, torna in versione estiva la rassegna dedicata alle nuove generazioni

Torna in versione estiva, dall’6 luglio all’8 settembre, la rassegna di teatro rivolta alle nuove generazioni. La settima edizione del Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?, realizzato dalla Cattiva compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo onlus e della Provincia di Lucca, torna per il secondo anno con una versione estiva, dando vita a un ricco calendario di spettacoli per le famiglie, tutti con ingresso gratuito e in piena sicurezza in spazi all’aperto.

Un festival che continua a crescere su tutto il territorio della Provincia di Lucca e che propone ben 25 appuntamenti, in oltre due mesi, anche grazie alla collaborazione con i Comune di Capannori, che ospiterà alcuni eventi in piazza Aldo Moro e al Camelieto di S. Andrea di Compito, e per la prima volta con il Comune di Montecarlo, che ha inserito il Lucca Teatro Festival nel cartellone degli eventi dell’estate, così come Castelnuovo di Garfagnana; mentre si confermano le importanti collaborazione con Fita comitato provinciale di Lucca, Centro culturale del compitese e Real Collegio.

A presentare l’iniziativa gli assessori del Comune di Lucca Stefano Ragghianti e Ilaria Vietina, Raffaele Domenici vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Francesco Franceschini, presidente Real Collegio; Mariella Cuolmo presidente Fita coordinamento provinciale Lucca, Giovanni Fedeli direttore artistico ed Elisa D’Agostino e Tiziana Rinaldi, organizzazione del Lucca Teatro Festival.

“E’ bellissimo ripartire anche quest’anno con il Lucca Teatro Festival con iniziative all’aperto – dice l’assessora Ilaria Vietina -, in una dimensione che stavamo attendendo da più di un anno. Come sempre il calendario è ricco di eventi, voglio ricordare tra tutti l’anniversario di Rodari, che è capitato nel 2020 e non è stato possibile festeggiarlo come avremmo voluto”.

Anche l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti sottolinea la sua completa partecipazione all’iniziativa: “Gli eventi culturali hanno dovuto riadattare i loro format in questi mesi a causa della pandemia ma già dalla prossima stagione potremmo tornare nei teatri al chiuso. Non solo gli operatori del pubblico spettacolo sono stati tra coloro che hanno più sofferto in questo periodo, anche i giovani sono stati sacrificati, sia sul profilo ricreativo che in quello didattico e sono felice che si sia potuto realizzare questo festival che è a loro dedicato”.

Per la realizzazione del progetto è stato naturalmente indispensabile l’intervento di Fondazione cassa di risparmio di Lucca: “Fondazione è sempre partner a sostegno delle attività culturali e crede nella sua diffusione – dice il rappresentante di Fondazione cassa di risparmio di Lucca, Raffaele Domenici -, per tutto il 2020 non sono stati interrotti i contributi stanziati per i vari eventi. La cultura è un elemento importante che aiuterà ad uscire da questo periodo”

“E’ importante in questo periodo rivolgere le nostre attenzioni ai bambini, che hanno sofferto questi mesi – dice il direttore artistico del festival, Giovanni Fedeli – Bisogna regalare dei momenti spensierati in sicurezza, all’aperto, sotto le stelle, rispettando le regole. Siamo sicuri che il format scelto per Lucca teatro festival, funzionerà anche quest’anno, come già è avvenuto nel 2020”.

“Ringrazio il direttore del festival e l’amministrazione comunale che ha incentrato questa iniziativa rivolata ai giovani e alle politiche giovanili – dichiara Francesco Franceschini presidente di Real Collegio -. Anche il Real collegio vuole rivolgersi a loro, perché Lucca è una città ricca di cultura e ai giovani deve essere insegnato a riconoscerla”.

Mariella Cuolmo presidente Fita, interviene per rivolgere i ringraziamenti per la realizzazione del festival: “Siamo orgogliosi e felici di esprimere la nostra solidarietà verso questa iniziativa che abbiamo visto crescere sotto molti aspetti sia comunicativi che umani. Ringrazio il comune e il festival che valorizza questo attimo di tranquillità dopo mesi di sacrifici. Spero di vedere numerosissime famiglie ai nostri incontri”.

Gli spettacoli sono tutti in fascia serale o preserale e a ingresso gratuito, dedicati ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie, presentati da compagnie di altissimo profilo, in gran parte premiate in diversi concorsi, provenienti da tutta Italia. Per i bambini poi si torna finalmente a realizzare una serie di laboratori in collaborazione con importanti realtà come il Teatro del Giglio e Fita comitato provinciale. Per i più grandi appuntamento con i maestri della comicità toscana come Katia Beni e Anna Meacci (12 agosto, alle 21 a Ponte a Moriano) e Alessandro Paci (5 agosto, sempre alle 21 a Ponte a Moriano). In calendario anche un’anteprima nazionale: Chi aiuta Pierino? (8 settembre, ore 21), in collaborazione con il Real Collegio una produzione della Cattiva Compagnia Teatro.

Per celebrare i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, sarà allestita una speciale mostra Il favoloso Gianni, antologia murale in 21 pannelli, visitabile nel giardino del teatro comunale Idelfonso Nieri a Ponte a Moriano (i giorni 8, 15, 22, 29 e 30 luglio, 5 e 12 agosto) sempre a ingresso libero, in occasione degli spettacoli. La mostra è stata realizzata originariamente negli anni Ottanta dal coordinamento Genitori democratici (onlus fondata nel’76 da Marisa Musu e Gianni Rodari sull’onda dei movimenti di partecipazione e di rinnovamento democratico delle istituzioni tradizionali), con testi di Rodari e disegni di Paola Rodari. Torna anche quest’anno la tradizionale esposizione dei lavori del concorso artistico indetto tra gli studenti delle scuole, a tema quest’anno La Magia di un Abbraccio, visitabile nel foyer del teatro comunale Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano con prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail prenotazioni@luccateatrofestival.it.

