A partire dal prossimo 22 giugno nell’ambito del progetto Ambiente come alfabeto nel parco del polo culturale Artèmisia di Tassignano si terranno i laboratori Da Artèmisia al resto del mondo condotti da Artebambini dedicati ai bambini e alle bambine in età 3-11 anni e realizzati in collaborazione con il Comune.

Ecco il programma: Incontri Arte e natura per bambini da 6 a 11 anni dalle alle 10,30 alle 12: martedì 22 giugno Abiti di natura. Pronti a vestirsi del mondo?; martedì 29 giugno L’albero inquilino. Pronti a diventare architetti di natura?.

Foto 2 di 2



Incontri Arte e natura per bambini da 3 a 6 anni dalle 10,30 alle 12: giovedì 24 giugno Musei naturali. Alla scoperta delle meraviglie di natura; giovedì 1 luglio Nell’isola di Creta. Facce d’albero, torte di…creta.

La partecipazione ai laboratori è gratuita e su prenotazione. È previsto un massimo di 7 bambini per ogni incontro.

Per prenotazioni 0583.936427; artemisia@comune.capannori.lu.it.