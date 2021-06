Battistini saluta Tarabella: “Al Giglio fatto un lavoro importante”

Nei giorni scorsi il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ha incontrato Aldo Tarabella, che ha concluso il suo mandato da direttore artistico del Teatro del Giglio.

“Voglio ringraziare il maestro Aldo Tarabella per il prezioso lavoro svolto nei suoi 18 anni alla direzione artistica del Teatro del Giglio – dichiara il presidente Battistini –. Tarabella lascia un’eredità e una storia importanti. In questi anni ha svolto un prezioso servizio per lo sviluppo della vita culturale lucchese di cui il Giglio è sicuramente il principale presidio. Fondamentale è stato il suo impegno per lo sviluppo della naturale vocazione del teatro come Casa teatrale di Giacomo Puccini, cementando il legame tra il grande compositore e Lucca. Importante è stato anche il suo contributo allo sviluppo della programmazione artistica della prosa e della danza, e numerose e di prestigio le collaborazioni artistiche attivate sotto la sua direzione. Per tutti questi motivi voglio esprimere tutta la mia gratitudine al maestro Tarabella, all’amico Aldo, con l’auspicio che, anche se non sarà più il direttore artistico del Teatro del Giglio, voglia comunque continuare ad essere un protagonista attivo della vita e della cultura lucchese”.