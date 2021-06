Comunicazione efficace, incontro con le psicologhe in un evento targato Lions Club

Ancora una volta il Lions Club di Massarosa si mette al servizio della comunità con una serata dal titolo Comunicazione efficace: guida pratica per ascoltarti e farti ascoltare tenuta dalle psicologhe Francesca Davini e Sara Pinochi.

Si tratterà di un’occasione per conoscere più da vicino le diverse modalità attraverso cui poter entrare in relazione con l’altro ed i segreti per rendere questo scambio maggiormente chiaro, efficace ed assertivo, poiché frutto dell’ascolto delle emozioni provate e di ciò che per ciascuno è importante e perseguibile.

L’iniziativa è a ingresso libero, in assoluto rispetto delle norme anticovid, e si terrà venerdì 18 giugno 2021, alle ore 21, a Villa Gori, via della Misericordia 46 Stiava, Massarosa.