A Lucca una ‘caccia al tesoro’ alla scoperta delle bellezze monumentali della città

Una novità per le vie della città all’arrivo dei primi caldi estivi. Si parla sempre più insistentemente in questi giorni della presenza di ‘strani movimenti’ in città con l’obiettivo di organizzare una vera propria caccia al tesoro diffusa alla scoperta delle bellezze monumentali di Lucca.

Una iniziativa di cui non si conoscono ancora in maniera precisa i dettagli ma di cui abbiamo avuto notizia in anteprima.

Si tratterebbe, in sostanza, di una serie di indizi in parte sparsi per la città, in parte da ricevere tramite alcuni canali social che porterebbe, tramite cinque step, a raggiungere l’obiettivo finale.

E non mancheranno i riconoscimenti per i “cacciatori” più bravi…