Assistenti sociali, dieci nuove assunzioni a tempo indeterminato in provincia di Lucca

Un piano da 42 assunzioni a tempo indeterminato per potenziare i servizi sociosanitari. Così l’Azienda Usl Toscana nord ovest sta attuando il programma per assumere gli assistenti sociali che andranno a rafforzare e ad accrescere la struttura di servizi sul territorio, in particolare le unità funzionali di salute mentale infanzia e adolescenza e i consultori, ma anche i servizi dipendenze, salute mentale adulti, anziani non autosufficienti e disabilità.

“Si tratta di una operazione di potenziamento e di consolidamento – dice Laura Brizzi, direttrice dei servizi sociali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest -. E’ un potenziamento perché aumenta il personale degli assistenti sociali con 14 unità a tempo indeterminato in più rispetto alla precedente dotazione. E’ un consolidamento perché rinforza la struttura con la stabilizzazione di 7 unità mentre le rimanenti 21 assunzioni a tempo indeterminato serviranno a sostituire i colleghi andati in pensione”.

“Inoltre, sono in corso altre cinque assunzioni di assistenti sociali, destinati sempre ai percorsi di cura sociosanitari – prosegue Brizzi – ed entro la fine dell’anno sono previsti ancora 5 ingressi a tempo indeterminato a sostituzione di altrettanti pensionamenti. Alle unità funzionali salute mentale minori e adolescenza (Ufsmia) sono destinate in totale 10 nuove unità (una per ogni zona distretto) e ai consultori 5. Saranno costituiti due gruppi di lavoro, uno sui consultori e uno sulla salute mentale infanzia e adolescenza, per accompagnare i neo assunti nell’utilizzo delle procedure aziendali nei due settori. Possiamo attuare questo piano grazie alla nuova graduatoria regionale e con la possibilità di sostituire immediatamente chi va in pensione riusciamo a garantire i servizi senza interruzioni”.

Dal punto di vista territoriale, le 42 nuove assunzioni a tempo indeterminato sono distribuite in maniera omogenea nelle varie zone, in particolare cinque saranno nella zona distretto Piana di Lucca, una nella zona distretto Valle del Serchio e quattro nella zona distretto Versilia.