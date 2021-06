Il cinema all’aperto riparte da Villa Bottini. Nonostante le difficoltà dovute a sei mesi di chiusura totale delle sale e di produzioni cinematografiche interrotte il lungo viaggio di Estatecinema rimette in moto le serate lucchesi proprio con Nomadland.

E’ proprio il film vincitore del Leone d’Oro a Venezia 2020 a inaugurare il 40esimo anniversario della rassegna cinematografica cittadina con una doppia proiezione nel weekend, domani (19 giugno) e domenica (20 giugno). Un’edizione ricca di anteprime e prime visioni in un calendario che andrà avanti fino al 5 settembre alternando i migliori film degli ultimi a proiezioni inediti per passare da pellicole che hanno fatto la storia del cinema negli ultimi quarant’anni. Ogni giorno avrà il suo tema specifico.

Il lunedì sarà la volta di Cinema e Musica, il martedì saranno proiettati gli Oscar 2021, il mercoledì spazio ai ragazzi con film di animazione e per famiglie, il giovedì prosegue l’appuntamento con i film di alta qualità mentre il weekend alternerà film internazionali e cinema italiano. Dopo l’inaugurazione con Nomadland la rassegna proseguirà lunedì (21 giugno) con la prima anteprima esclusiva dell’attesissimo film A quiet place 2, primo titolo ad avere superato i 100 milioni di incassi negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia del 2020.

La rassegna Oscar del martedì propone The father, con Anthony Hopkins, Un altro giro, Oscar miglior film internazionale, la prima visione Una donna promettente e Minari. Numerose le prime visioni per i ragazzi con 100% lupo mercoledì (23 giugno), la prima visione Disney Raya e l’ultimo drago, l’anteprima nazionale The croods 2, che segna il ritorno della famiglia preistorica che ha divertito con il primo film della saga Spirit – il ribelle, prima visione e l’anteprima Jungle cruise, attesissimo film live action tratto da una delle iconiche attrazioni dei parchi tematici Disney.

Rassegna inedita Cinema e Musica con quattro titoli esclusivi: Amazing Grace docufilm su Aretha Franklin, Per Lucio docufilm sul grande Lucio Dalla, Extraliscio punk balera, capolavoro presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2020, chiude il ciclo un titolo iconico dei 40 anni, The blues brothers.

Numerosi inediti del cinema europeo quali I profumi di Madame Walberg, Mandibules – due uomini e una mosca, La felicità degli altri, Corpus Christi, La terra dei figli e lo spettacolare Sogni di Grande Nord, che coniuga narrazione e immagini imperdibili per un viaggio attraverso l’Alaska e i suoi paesaggi.

Questo per quanto riguarda il calendario di luglio. Ma non mancheranno le anteprime per il mese di agosto con le anticipazioni di Fast & furious 9 il 3 agosto, Come un gatto in tangenziale 2 il 14 e 15 agosto e Me contro te 2 il 18 agosto. Tutte le proiezioni inizieranno alle 21,30 mentre la biglietteria in via del Fosso aprirà già alle 20,30 ma sarà possibile prenotare anche online. All’interno del Parco di Villa Bottini sarà attivo un servizio bar ogni sera, a disposizione degli spettatori. Il biglietto di ingresso intero è di 6 euro mentre il ridotto 5 – per over 65 anni e under 12 anni- ed è confermata la formula abbonamento 5 ingressi a 22 euro. Alcuni spettacoli e le anteprime avranno prezzi diversi, indicati nel dettaglio del programma.

“Oggi festeggiamo un grande traguardo – commenta il gestore dei cinema lucchesi Simone Gialdini -. Abbiamo raggiunto i quarant’anni di Estatecinema nonostante i mesi difficili che abbiamo attraversato, con una perdita che oggi, a due mesi dalla riapertura delle sale, si attesta attorno al 75/80 per cento rispetto al triennio prepandemico. Per la prima volta partiamo già il 19 giugno adottando, così come lo scorso anno, tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza degli spettatori: abbiamo aumentato la distanza tra le file e dimezzato la capienza massima, ridotta a 250 posti all’aperto. Abbiamo definito il calendario di giugno e luglio e stiamo lavorando alle date di agosto per portare tante anteprime e ospiti. Non vedevamo l’ora di ripartire”.

“Estatecinema da 40 anni è un punto di riferimento per i cittadini lucchesi – conclude l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti -. Nata agli inizi degli anni ’80 in piazza Guidiccioni e trasferita nel 2011 a Villa Bottini questa manifestazione è da sempre emblema delle nostre notti estive ma oggi acquista ancora più valore alla luce di una ripartenza del mondo culturale che può lasciare alle spalle il periodo difficile attraversato”.

Ecco il calendario di giugno e luglio di Estatecinema

Per informazioni e preacquisti è possibile consultare il sito luccacinema.it e i social Facebook e Instagram Luccacinema.