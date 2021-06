Nel vivo i lavori per il ripristino della ciclabile a San Concordio: i provvedimento per la viabilità

Entrano nel vivo, fra lunedì (21 giugno) e il 30 luglio, i lavori per il ripristino strutturale di tre tratti del fosso Benassai sul viale San Concordio. I lavori si sono resi necessari dopo l’analisi approfondita delle condizioni della copertura del fosso a seguito del crollo di una parte della stessa.

I lavori dureranno dal 21 giugno al 30 luglio. Questo quanto prevede nel dettaglio l’ordinanza: dalle 7 del 21 giugno alle 18 del 30 luglio il restringimento di carreggiata in viale San Concordio nel tratto tra l’intersezione con via Puccetti e l’ingresso alla banca Monte dei Paschi di Siena; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 ambo i lati nello stesso tratto e nella porzione ovest del parcheggio pubblico davanti alle scuole elementari Collodi; l’istituzione del limite di 30 chilometri all’ora nei tratti interessati dai lavori.

Dalle 7 alle 10 di lunedì è prevista anche l’istituzione del divieto di transito in viale San Concordio nel tratto tra via Puccetti e la viabilità di accesso alle scuole elementari Collodi. Sarà garantito l’accesso ai residenti e alle attività commerciali nelle fasi di lavoro in cui è possibile garantire la sicurezza della circolazione veicolare pedonale e ciclabile. Prevista anche la chiusura dell’accesso a viale San Concordio da via Puccetti (ma non viceversa). In quel lasso di tempo sarà anche parzialmente modificata la circolazione della linea Vaibus.