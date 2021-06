Ponte a Moriano, Sistema Ambiente accoglie le richieste: raddoppiato il servizio di spazzamento

Potenziare il servizio di spazzamento meccanizzato programmato con l’aggiunta di uno spazzino di quartiere. Sono queste le richieste dei cittadini di Ponte a Moriano raccolte da Francesco Cellai, consigliere di maggioranza del Comune di Lucca e presentate a Sistema Ambiente.

Gli abitanti della frazione ieri (17 giugno) hanno incontrato la dirigente tecnica dell’azienda Caterina Susini e hanno evidenziato la necessità di incrementare il servizio già attivo dalla fine del 2019. Il passaggio, attualmente previsto per il secondo e quarto venerdì di ogni mese, raddoppierà e verrà replicato anche il lunedì e il giovedì mattina, al quale si aggiunge la pulizia, già prevista, il martedì dopo il mercato rionale.

“Abbiamo accolto le richieste dei cittadini – commenta l’assessora all’ambiente, Valentina Simi -. Confermiamo quindi la volontà dell’amministrazione di avere una attenzione particolare per le periferie e per tutte quelle zone più distanti dal centro storico, venendo anche incontro alle esigenze della popolazione, che cerchiamo di accogliere e gestire con una programmazione puntuale”.

“Sistema Ambiente – conferma la dirigente Caterina Susini – è da sempre dalla parte dei lucchesi, con un occhio di riguardo alla cura e alla pulizia del territorio. Non a caso, infatti, siamo molto impegnati sul fronte degli abbandoni rifiuti, riuscendo ad intervenire tempestivamente sulle numerose segnalazioni che ci arrivano quotidianamente. Poter risolvere il problema della pulizia della frazione evidenziato dai cittadini è, da una parte, un nostro dovere, mentre dall’altra è un segnale chiaro di come l’azienda sia aperta e pronta a dialogare con tutti per trovare soluzioni adatte e soprattutto rapide”.

Lo spazzamento viene effettuato con cadenza quindicinale nei quartieri esterni alle Mura secondo due turni: il primo dalle 6,30 alle 9, il secondo dalle 9,30 alle 12. Nel centro storico, invece, lo spazzamento avviene nella seconda settimana di ogni mese, tra la prima e la seconda domenica, durante le prime ore della mattina. Per non intralciare la pulizia, non incorrere in sanzioni e rendere il servizio efficace, i cittadini devono ricordarsi di spostare le auto, nei giorni indicati dalle paline presenti bordo strada o nelle piazze.