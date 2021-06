Sicurezza, l’opposizione: “A Viareggio servono più forze dell’ordine e servizi per cittadini e turisti”

Il gruppo consiliare della Lega, insieme a Barbara Paci del Gruppo Misto e a Luigi Troiso di Civicamente torna a parlare del problema sicurezza a Viareggio.

“La stagione è praticamente iniziata, i turisti iniziano a raggiungere le nostre spiagge e – si legge nella nota dell’opposizione – continuano ad essere fin troppo frequenti episodi di vandalismo, criminalità e violenza, non ultimo l’assalto ad un lavoratore del trasporto pubblico in piazza d’Azeglio, barricato per oltre 20 minuti dentro la biglietteria per sfuggire ad un aggressore armato di spranga. A questo si aggiunge il mancato arrivo di rinforzi delle forze dell’ordine per la stagione estiva denunciato dal Sap, che di certo non aiuta. In questo quadro come non ricordare l’ennesima mancanza di volontà di affrontare il problema da parte del sindaco Del Ghingaro e della sua maggioranza, a cui a quanto pare sembra andare tutto bene vista la bocciatura senza appello di una richiesta di un consiglio comunale sulla sicurezza presentato dalla minoranza”.

“Se da un lato si cerca di non affrontare il problema con l’opposizione in consiglio comunale, talvolta anche con toni di derisione da parte di certi – prosegue la nota – consiglieri di maggioranza, dall’altro però si impegnano oltre 3 mila euro per la sorveglianza 24 ore su 24 della mostra dedicata a Park Eun Sun fino al 15 settembre. Nel frattempo, giusto per fare qualche esempio, la Zattera, che doveva riaprire ad aprile come importante punto di informazione turistica, se va bene riaprirà a luglio; a Torre del Lago Puccini manca ancora il servizio navetta per il mare, e non parliamo del decoro, così come manca il servizio di sorveglianza comunale per le spiagge libere”.

“Questione di priorità, certo, e di legittime scelte politiche: c’è chi preferisce esporre statue e nascondere la polvere sotto al tappeto e c’è chi, come noi, preferirebbe maggiore attenzione ai servizi per turisti e cittadini, come informazione, mobilità, sicurezza e sorveglianza – conclude la nota -. Ci piacerebbe sapere se il Sindaco si è attivato nei confronti del Ministero per chiedere rinforzi, battendo i pugni così come lo abbiamo visto fare per la poltrona della Presidenza del Parco, o se invece continua a ritenere la sicurezza un problema che non tocca la nostra città”.