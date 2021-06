Torna il Luna Park ad Altopascio, in piazza Aldo Moro, dal 25 giugno al 27 luglio. Le giostre per bambini e ragazzi tornano quindi nella cittadina del Tau, così come consentito anche dalle normative nazionali, nella classica collocazione di piazza Aldo Moro, adiacente al parco delle mura castellane. A partire da domenica (20 giugno) e fino al 29 luglio, su tutto il parcheggio ci sarà il divieto di accesso e di sosta, così come previsto dall’ordinanza comunale appena pubblicata.

Il Luna park aprirà tutte le sere alle 20 e qui le famiglie troveranno soprattutto attrazioni per i più piccoli, così da offrire un’occasione di svago e di gioco, in sicurezza, ai propri figli. L’iniziativa, infatti, è organizzata nel rispetto dei protocolli Covid-19.