Xtraborda, il festival della controcultura trasloca allo skatepark del parco fluviale

E’ iniziata oggi (18 giugno), come da cronoprogramma, la settima edizione del Bordafest per la prima volta nelle vesti estive dello Xtraborda, il festival dell’autoproduzione culturale in programma questo fine settimana.

Dopo la diatriba tra organizzatori e Comune di Lucca iniziata a pochi giorni dall’inizio della manifestazione, tra diffide e vuoti burocratici, gli espositori hanno allestito lo Xtraborda nel parco fluviale accanto allo skatepark e di fronte al Foro Boario, dove inizialmente sarebbe dovuto tenersi l’evento.