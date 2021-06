Aml, assemblea dei soci per approvare il bilancio

Lunedì (28 giugno) alle 17,30 (seconda convocazione alle 18,30), si riuniscono i soci dell’associazione musicale Lucchese. Durante l’assemblea, che vede all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2020 e la presentazione del bilancio di previsione per l’anno in corso, sono previste le relazioni del presidente Marco Cattani e del direttore artistico Simone Soldati.

L’Associazione ricorda che possono partecipare all’assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote associative relative agli ultimi tre anni, compreso quello in corso.

La riunione si svolgerà online. Per ricevere il link è necessario contattare la segreteria dell’associazione allo 0583/469960.