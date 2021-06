Una rappresentanza degli insegnanti che hanno partecipato alle attività formative proposte da Lucca Crea alle scuole di Lucca, ha ricevuto il poster gioco da utilizzare nel prossimo anno scolastico e i ringraziamenti dell’assessore alla formazione Ilaria Vietina.

I Rodarici è il titolo del progetto che in questi mesi ha interessato una trentina di classi e oltre 650 bambini delle scuole lucchesi: avviato nel novembre scorso anno, come ideale prosecuzione dell’anniversario per i cento anni della nascita di Gianni Rodari che è stato celebrato a Lucca Changes, si è concluso con la Giornata Mondiale Del Gioco, lo scorso 28 maggio.

Il progetto è stato ideato da Book on a Tree e Lucca Crea (in collaborazione con Studio Pym), ha ricevuto il sostegno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio del Comune di Lucca. L’obiettivo del progetto è quello di far rivivere la Fantastica rodariana, partendo dalla città che è diventata grazie a Lucca Comics & Games, la roccaforte dell’immaginario fantastico e della creazione delle buone storie. Il progetto rappresenta una esperienza pilota e a partire dall’anno scolastico 2021/22, sarà possibile estenderlo anche nelle scuole italiane e nei Comuni che ne faranno richiesta.

“Nel corso di quasi due anni così difficili – ha commentato l’assessora Ilaria Vietina – l’insegnamento rodariano è stata un’ideale risposta all’emergenza pandemica che ci ha condizionato nel quotidiano fino dentro le scuole. Questo progetto, che viene in aiuto dei maestri e delle maestre per insegnare attraverso l’attività ludica, può essere un aiuto importante per affrontare insieme, dentro le aule, la sfida del presente, all’insegna della cultura partecipata. Per questo impegno che vi siete assunti con i vostri alunni e alunne, mi sento di ringraziare, attraverso voi, tutti i maestri e gli insegnanti che si sono impegnati in questi periodi così complessi”.

A consegnare i diplomi di partecipazione e il materiale didattico che resterà in dotazione agli insegnanti anche Dario Dino Guida (Lucca Crea – progetti speciali).

Circa una quarantina nel complesso gli insegnanti delle scuole lucchesi che hanno aderito alle attività formative realizzate con la direzione artistica dello scrittore Pierdomenico Baccalario e guidati dai ludomastri Carlo Carzan e Sonia Scalco, e che adesso potranno contare sul poster “Gioco dei Quattro Cantoni” distribuito in tutte le classi partecipanti come strumento a disposizione per la didattica di alunni a bambini durante il prossimo anno scolastico.