“Famiglia, scuola e lavoro”: ecco le priorità del candidato sindaco Matteo Tori

Lo scudo crociato della Democrazia Toscana torna in campo. E ricomincia dalla sfida elettorale di Altopascio dove sostiene il candidato sindaco Matteo Tori della lista Uniti con il partito liberale Italiano per le prossime elezioni comunali di Altopascio.

“Dopo una serie di incontri con il candidato sindaco Matteo Tori -spiega Quinto Bernardi – ho deciso di dare massima fiducia ad una persona seria ed onesta capace di ricoprire il ruolo di sindaco di Altopascio. I cittadini del Comune di Altopascio votando Matteo Tori hanno la possibilità di eleggere un sindaco di centro, un’alternativa di spessore ai partiti di destra e di sinistra, una persona coerente che con passione e serietà porterà avanti i suoi progetti per il bene della comunità altopascese. Le priorità della Democrazia Cristiana e del candidato sindaco saranno incentrate sul tema della famiglia, della scuola, dell’istruzione e del diritto allo studio, sul lavoro con un rilancio concreto dell’economia con un piano idoneo a sostenere le aziende in difficoltà ed i lavoratori autonomi, anche con la riduzione delle tasse sulle attività già esistenti sul territorio, sulle famiglie in difficoltà economica e che vivono sotto la soglia di povertà, sugli anziani, sulla sanità, sui giovani attraverso iniziative concrete in loro favore, sulla cultura, sull’ambiente attenti alla difesa dei valori ambientali, sul rilancio del turismo”.