L’Istituto Jam Academy di Lucca (clicca qui) entra a far parte del progetto Erasmus+, che offre a tutti gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi bachelor in music production o music performance di vivere un’esperienza all’estero lavorando per aziende che operano nel mercato dell’industria musicale.

Gli studenti risultati idonei all’ottenimento della borsa di studio Erasmus+ svolgeranno una work experience per 3 mesi, nel periodo che va da novembre 2021 a febbraio 2022, all’interno di uno dei Paesi del network: Germania, Olanda, Belgio, Spagna, Irlanda del Nord, etc.

Borsa di studio Erasmus+. La borsa di studio copre interamente tutti i costi di volo, appartamento, utenze, connessione internet e spese di vitto. Inoltre, ogni studente riceverà un chèque mensile a copertura delle spese extra.

I requisiti per partecipare: tutti coloro che hanno ottenuto il Btce level 5 e si iscriveranno al terzo anno dei nostri corsi Bachelor avranno l’opportunità di partecipare ai colloqui attitudinali e motivazionali che si svolgeranno nel mese di settembre.

Erasmus+ è il programma dell’Ue a sostegno dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport in Europa; offre opportunità di mobilità e cooperazione in istruzione superiore, istruzione e formazione professionale, educazione scolastica (compresa l’educazione e la cura della prima infanzia), educazione degli adulti, gioventù, sport.

Clicca qui per trovare tutte le informazioni per partecipare.