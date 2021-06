Mercato ambulante e contadino sull’altopiano delle Pizzorne

Anche nell’estate 2021 l’altopiano delle Pizzorne ospiterà il mercato ambulante e quello contadino: dal 20 giugno, e fino alla fine della stagione estiva, ogni domenica, dalle 8 alle 20, tornano i banchi sul la strada principale delle Pizzorne e sulla via del Romitorio.

“Abbiamo voluto riproporre questa iniziativa – spiega il vice sindaco Giordano Ballini – che è stata accolta in maniera molto positiva lo scorso anno e che ha animato tutto l’altopiano. Come amministrazione, abbiamo recepito con favore l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per i commercianti, come previsto dal Decreto Sostegno, perché in questo modo – prosegue Ballini – siamo riusciti a ad organizzare la nuova edizione di un’iniziativa che richiama sulle Pizzorne, ogni domenica, molte persone.”

Oltre ai banchi dei commercianti ambulanti, ogni domenica saranno presenti i banchi del mercato contadino, organizzato insieme alla Coldiretti, la Cia e la Confagricoltura: una scelta precisa dell’amministrazione, tesa a valorizzare le produzioni locali, a Km 0 e soprattutto etiche e sostenibili.

Per tutta la durata del mercato sulle Pizzorne, è stato previsto un piano straordinario di pulizia delle strade (compreso il taglio dell’erba) su cui saranno presenti i banchi, è stata potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti durante il mercato e, il giorno successivo con la collaborazione dell’Ascit, tutta la zona sarà sottoposta ad uno spazzamento aggiuntivo.