“Mi libro nel parco”, al via la rassegna ad Artemisia

Prenderà il via venerdì (25 giugno) alle 18 nel parco del polo culturale Artèmisia di Tassignano la rassegna letteraria Mi libro nel parco promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Amici del Libro onlus.

Il primo appuntamento in programma vedrà la presentazione del libro di Michele Cecchini E questo è niente (Casa Editrice Bollati Boringhieri) che sarà coordinata da Pier Dario Marzi. La rassegna proseguirà venerdì 9 luglio alle 18.00 con la presentazione del libro di Ilide Carmignani “Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba” (Salani Editore) con il coordinamento di Dea Merlini. Il terzo ed ultimo incontro è in programma martedì 3 agosto, sempre alle 18, e vedrà protagonista il libro di Jennifer Guerra “Il capitale amoroso. Manifesto per un eros politico e rivoluzionario (Casa editrice Bompiani). A coordinare l’incontro sarà Dea Merlini.

“Con questo ciclo di incontri andiamo a proporre la presentazione di libri di recente uscita di affermati autori – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Un’opportunità per tutti coloro che amano la letteratura di scoprire alcune importanti novità librarie e conoscere i loro autori. Un’iniziativa che fa parte dell’importante ripartenza culturale che caratterizza l’estate capannorese”.

Per partecipare agli incontri è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni e informazioni artemisia@comune.capannori.lu.it o 0583 936427.