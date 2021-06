Sono 27 e sono le studentesse e gli studenti più meritevoli di Altopascio, che hanno concluso la scuola media, nel 2020, con le votazioni di 10 e lode, 10 e 9.

A premiarli sono stati il sindaco, Sara D’Ambrosio, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Altopascio, Dario Salti, l’assessore all’istruzione, Ilaria Sorini e il presidente del consiglio comunale, Sergio Sensi.

“Abbiamo aspettato un po’ prima di premiare questi ragazzi, perché volevamo farlo di persona, in presenza – spiega il sindaco D’Ambrosio -. Complimenti a tutti loro. Questa è un’iniziativa in cui crediamo molto, che sosteniamo anche direttamente grazie al taglio alle indennità dei nostri stipendi di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale: attraverso questa scelta, che abbiamo introdotto non appena insediati nel 2016, diamo ogni anno un contributo considerevole all’Istituto comprensivo per sostenere progetti scolastici. La scuola al centro della nostra amministrazione e lo dimostriamo in ogni occasione”.

Ecco qui i premiati: i promossi con 10 e lode (borsa di studio di 300 euro): Alessandro Magni e Tommaso Pacifico; promossi con 10 (borsa di studio di 300 euro): Tommaso Barbato, Federico Saverio Barilla, Lynn Ludovica Marie Costi, Noemi Masiello, Giuseppe Piscitelli; promossi con 9 (borsa di studio di 150 euro): Chiara Albanese, Sasha Bejzaku, Emma Belluomini, Maria Bianchini, Leon Bullari, Leonardo Circelli, Pasquale Conte, Sofia Cristiani, Santiago Alberto Fernandez, Alice Franchino, Emma Severina Gianneschi, Dorjan Guza, Klara Idrizi, Emma Pedone, Carla Procacci, Stefano Prosperi, Viola Serafini, Jacopo Tesi, Samuele Tintori, Lorenzo Turini.