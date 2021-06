Ponte a Moriano, assemblea alla Croce Verde

Assemblea alla Croce Verde di Ponte a Moriano giovedì prossimo (24 giugno) alle 21,30 alla sede di via Vecchiacchi. All’ordine del giorno l’approvazione bilancio 2020, la proposta di modifiche allo statuto sociale, varie ed eventuali.

Per le attuali norme antiCovid, l’ingresso al salone dove si svolgerà l’assemblea è riservato ad un massimo di 15 persone. Avrà la precedenza per entrare nel salone chi si sarà prenotato presso la segreteria tel 0583406490, 3405080262 o via mail a info@croceverdeponte.it. Si potrà partecipare alla assemblea anche con collegamento online con Meet. Per ricevere il link di collegamento inviare una mail all’indirizzo sopra riportato.