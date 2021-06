A Viareggio e a Lucca le audizioni gratuite per “Sanremo Giovani – Nuove proposte”

Il comitato organizzativo comunica che giovedì (24 giugno), scadono i termini per potersi iscrivere alla audizioni gratuite per Sanremo Giovani – Nuove proposte, che si terranno a Viareggio e a Lucca, alla presenza dei referenti nazionali del Festival e dei discografici, si terranno due delle sei tappe italiane delle audizioni.

Sabato (26 giugno) a partire dalle 15,30 le audizioni, a porte chiuse, promosse dalla VocaLab, con il patrocinio del Comune di Viareggio e del teatro Jenco, si terranno al teatro Jenco di via Menini a Viareggio.

Il giorno dopo sempre dalle 15,30 le audizioni a porte chiuse, promosse e ospitate dalla Lym Academy, con il patrocinio del Comune di Lucca, si terranno alla Lym Academy in via Angelo Orzali 377.

L’età per poter partecipare va dai 15 ai 34 anni, e ogni partecipante potrà esibirsi con un brano cover o inedito, in lingua italiana o altra lingua a scelta su base in formato mp3. Per poter partecipare all’audizione, è necessaria avere la cittadinanza italiana, come richiesto dal regolamento generale del Festival della canzone leggera italiana sezione giovani nuove proposte.

Informazioni ed iscrizioni al 334.3308960