L’estate pop di Pietrasanta piace al grande pubblico. Sono infatti quasi due mila i visitatori che nel primo weekend di apertura hanno visitato la mostra collettiva di pittura contemporanea del progetto Italian Newbrow a cura di Valerio Dehò e Ivan Quaroni ospitata tra la Chiesa e le sale del Chiostro di Sant’Agostino nel centro storico.

Numeri che non possono essere quantificati invece per le presenze in piazza Duomo e piazza Carducci monopolizzata dalla presenza delle dodici sculture in marmo, bronzo e resina dell’allestimento The Blue Banana di Giuseppe Veneziano a cura della Futura Art Gallery. I due allestimenti saranno protagonisti per tutta l’estate fino al 13 settembre. L’ingresso è gratuito.

Mille gli ingressi nel solo giorno di apertura e quasi altrettanti durante la giornata di domenica con 439 visitatori nella sola frazione della mattina. Presenze che si sono mosse tra i musei civici e le sale espositive delle Grasce e del San Leone a Porta a Lucca.

“Pietrasanta, per questa occasione, è uscita dagli schemi rispetto a quella che è la sua storia. Le dodici sculture del progetto della Piazza in Attesa che ha caratterizzato gli ultimi mesi di Piazza Duomo, portando in dote il suo messaggio di speranza e resilienza, hanno lasciato spazio al linguaggio dei colori della pop art e della pittura contemporanea di Giuseppe Veneziano e di Italian Newbrow. Un linguaggio sicuramente diverso ed anticonvenzionale rispetto alle abitudini della nostra città che rappresenta anche il desiderio di esplorare nuovi campi artistici e di avvicinare nuovi artisti al mondo dei nostri artigiani e dei nostri laboratori – ha spiegato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti –. L’arte, è nel suo Dna, fa discutere ma ci fa anche maturare come individui e come comunità. I due nuovi allestimenti, in pochi giorni, hanno acceso tanta curiosità e grande interesse nei confronti di un pubblico molto vasto che siamo riusciti ad avvicinare attraverso codici espressivi molto diretti. Sono allestimenti che funzionano e che piacciono al pubblico”.

Per l’artista siciliano Giuseppe Veneziano, tra i più influenti artisti pop italiani, la scultura rappresenta una nuova sfida. Nei prossimi giorni una versione più piccola dell’ormai celebre Banana Blu sarà installata nel rondò del Pontile di Tonfano. A visitare la mostra era arrivato, nella mattina di domenica 10 giugno, anche il critico Vittorio Sgarbi.

“Pietrasanta è una città magica che rende solidi i sogni di un’artista – ha spiegato ai giornalisti durante il vernissage Veneziano -. Per me che sono un pittore, la scultura è un’evoluzione della mia ricerca artistica. E’ un momento episodico di rivelazione. A Pietrasanta ho avuto la possibilità di realizzare una mostra di sole sculture utilizzando diversi materiali come il marmo, il bronzo e la resina. La scultura ha permesso alle mie opere di uscire dai miei quadri ma non ci sarei mai riuscito senza gli artigiani ed i laboratori di questa terra. Il successo di questa mostra lo condivido con loro”.

Per informazioni sui prossimi eventi è possibile visitare il sito comune.pietrasanta.lu.it oppure iscriversi al servizio di messaggistica whatsapp al numero 366 699 3039 inviando un messaggio con il testo “Attiva iscrizione, nome e cognome, città di residenza”.