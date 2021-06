A Lucca arriva un nuovo prete: il 25enne Samuele Del Dotto sarà ordinato da monsignor Giulietti

Domenica (27 giugno) alle 18,30 nella cattedrale di San Martino sarà ordinato un nuovo prete per la Chiesa di Lucca. Si tratta di Samuele Del Dotto, classe 1996, originario della parrocchia di Santa Rita a Viareggio.

Dopo la maturità classica, conseguita al Carducci di Viareggio, ha fatto un anno di Università a Pisa a scienze della formazione poi ha abbandonato gli studi per scegliere la via del seminario. Completato il percorso previsto, il 18 ottobre scorso è stato ordinato diacono in vista dell’ordinazione presbiterale che arriva questa domenica. L’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà la celebrazione e ordinerà Samuele. Negli ultimi anni il giovane ordinando, accanto agli studi in seminario, ha prestato il proprio servizio prima nella parrocchia di Torre del Lago a Viareggio e poi da un anno e mezzo a Borgo a Mozzano nella Valle del Serchio.

“L’ordinazione di un prete è sempre una grande gioia, perché manifesta in modo particolare la fecondità di una comunità ecclesiale e offre una valida garanzia di futuro – commenta l’arcivescovo paolo Giulietti –. Certamente oggi è sempre più evidente che il prete non è il tutto di una comunità, poiché è l’intero popolo di Dio che, in forza del battesimo, ha il diritto e dovere di portare avanti la vocazione e la missione della comunità cristiana. Tuttavia, come non esiste una Chiesa senza popolo, non esiste nemmeno una Chiesa senza prete; anche se il ruolo del presbitero è stato e andrà ancora ripensato, la sua presenza e la sua azione rimangono essenziali. È attraverso di lui, infatti, che il Signore continua a prendersi cura amorevole di tutti i suoi fratelli, rendendosi presente nei sacramenti, nel ministero della Parola e nella prossimità pastorale. Auguro a Samuele di essere un prete felice, lieto della propria chiamata e del proprio servizio”.

A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, i numeri per la partecipazione alla messa di ordinazione sono contingentati e su invito, per consentire la partecipazione a familiari, amici, e persone della comunità di provenienza e dove presta e ha prestato servizio negli ultimi anni. Insieme a Samuele Del Dotto il 18 ottobre in cattedrale, furono ordinati diaconi in vista dell’ordinazione presbiterale anche Aimé Dieudonné Nzabamwita e Révocat Habiyaremye. In accordo con la diocesi di origine, Byumba in Rwanda, i due in questi anni sono venuti a formarsi nel seminario di Lucca e saranno ordinati presbiteri il prossimo agosto, nel loro paese, alla presenza anche dell’arcivescovo Paolo Giulietti. Attualmente i seminaristi lucchesi sono due e si stanno formando nel seminario interdiocesano di Pisa.