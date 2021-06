Aspettando il Desco, al Bicinema di Lido arrivano i prodotti enogastronomici del territorio

Si terrà nello storico parco Bussoladomani di Lido di Camaiore la prima edizione di Aspettando il Desco, una fiera di prodotti enogastronomici.

L’iniziativa si svolgerà dal 16 al 18 luglio e dal 6 all’8 agosto nell’ambito di Bicinema, il cinema sotto le stelle che si svolgerà dall’8 luglio al 30 settembre in collaborazione con la Camera di Commercio di Lucca.

Sarà allestita un’apposita area drink e food, dotata di doppio ingresso (da viale Kennedy e via Monte Pania) e aperta al pubblico con ingresso libero e orario continuato dalle 18 alle 24, quindi anche durante l’orario di proiezione del film e circa 30 o 60 minuti dopo la sua conclusione. Al centro dell’area saranno sistemati tavoli all’aperto con un centinaio di posti a sedere, dove i visitatori potranno consumare direttamente sul posto cibo e bevande acquistate nei vari stand, e un palco dove dalle 19 alle 21 saranno organizzati eventi di intrattenimento live.

Il Bicinema di Lido è una grande sala all’aperto in cui si può assistere alle proiezioni cinematografiche in sicurezza, distesi in apposite piazzole o seduti negli spazi riservati, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. La prima edizione ha registrato 30 mila spettatori in 40 giorni di programmazione. Un’iniziativa che si caratterizza per la varietà e la trasversalità della programmazione, che mira a soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo e i diversi target del turismo balneare versiliese.

Per l’edizione 2021, gli organizzatori hanno deciso di ospitare nell’area food una sorta di Cittadella del Gusto, in grado di coinvolgere maggiormente il pubblico che viene ad assistere alle proiezioni e allargare lo spettro a tutti coloro che invece cercano una proposta alternativa costituita da una mostra mercato di prodotti enogastronomici del territorio di altissima qualità. Nelle ultime settimane l’emergenza pandemica sembra aver rallentato anche grazie alla massiccia campagna vaccinale e per l’estate ormai alle porte tutti hanno una gran voglia di riassaporare di un po’ di normalità.

Anche per questo, la Camera di Commercio ha accolto favorevolmente la richiesta degli organizzatori di aderire a questa manifestazione, che diventerà di fatto una vera e propria anticipazione, per la prima volta sul territorio della Versilia, dell’edizione del Desco 2021 che dopo un anno di stop forzato tornerà protagonista nel novembre prossimo. Gli spazi sono limitati quindi gli espositori devono prenotarsi per tempo scrivendo una mail a info@ibcommunication.it o telefonando ai numeri 348 3404306 o 328 4312016 entro il 3 luglio.