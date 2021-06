Il cuore elettrico di Audi batte da Terigi: è arrivata Q4 e-tron

Il futuro è oggi. Anima elettrica, sintesi di stile e sostenibilità, la nuovissima Q4 e-tron è finalmente arrivata da Audi Center Terigi. Ed è pronta per essere provata su strada.

Un modello di suv compatto, il primo completamente elettrico sviluppato dal marchio tedesco, con un’autonomia fino a 520 chilometri, una capacità di ricarica da 130 chilometri in soli dieci minuti e la possibilità di raggiungere i 100 chilometri orari in soli 8,5 secondi.

Efficienza e prestazioni ottimizzate per recuperare energia e, al contempo, rendere il clima dell’abitacolo adatto a ogni stagione: Q4 e-tron si presenta come una vettura in grado di affascinare per i ridotti consumi e per il comfort che propone nel massimo dell’attenzione all’ambiente. Si pensi che per il rivestimento di un solo sedile vengono riciclate ben 26 bottiglie di plastica.

Linee decise, ampi passaruota e sbalzi anteriori ridotti definiscono il design estetico di un’auto dal carattere forte e dinamico. Un’auto che punta all’unicità anche a colpo d’occhio: delle 8 tinte disponibili, infatti, due sono del tutto inedite. Si tratta delle tonalità blu geyser e viola aurora metallizzato.

Grande personalità anche per gli interni di Audi Q4, dominati dal concept digitale dei comandi dal display Mmi touch, disposto a servizio del guidatore.

Per celebrare degnamente l’arrivo di questo gioiello dell’elettrico nel salone di via delle Fornacette, Audi Center Terigi sta organizzando una presentazione digitale coinvolgendo un cliente, protagonista del territorio che ha fatto della sostenibilità il suo business.

La concessionaria, infatti, mette a disposizione la viva voce e l’emozione di un cliente che, a scatola chiusa, ha acquistato due Q4 e-tron prima ancora della sua uscita ufficiale. Per investire nel nuovo modello elettrico, infatti, è stata più che sufficiente l’affidabilità della casa tedesca e di Terigi. E, si sa, la fiducia non si improvvisa: è figlia di anni di lavoro, di serietà e competenza.

Nuova Q4 e-tron è un’auto dal carattere deciso e versatile, destinata a fare la storia dell’azienda dei quattro anelli.

E tu, vorresti farne parte?

Prenota un test drive per provare senza attese Nuova Audi Q4 e-tron https://www.terigi.it/prenota-la-prova-di-nuova-audi-q4-e-tron-adesso/