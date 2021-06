Info Salute Toscana nord ovest, concluso il percorso di formazione dei volontari

È terminata nei giorni scorsi la formazione per gli operatori di servizio civile universale Anpas Toscana impegnati sui progetti Info salute Toscana nord ovest e Informa Elba.

I volontari in servizio nelle sedi delle associazioni potranno così assicurare informazioni sanitarie, indirizzare le persone verso i percorsi più appropriati e aiutare il cittadino nell’utilizzo di strumenti, di sistemi elettronici e multimediali incentivando alla consultazione del proprio fascicolo sanitario elettronico.

“La Usl Toscana nord ovest – spiega Rossana Guerrini, responsabile aziendale del servizio civile – ha una parte attiva all’interno dei due progetti. In particolare ci siamo occupati di assicurare informazioni dettagliate e aggiornate sui servizi offerti nei singoli territori: un aspetto importante per le associazioni coinvolte, ma anche per i ragazzi sia nella loro veste di volontari del servizio civile sia di cittadini fruitori del sistema sanitario. Le attività di formazione, che si sono tenute a Marciana Marina e a Pisa per una durata totale di 14 ore per modulo, hanno affrontato vari argomenti: oltre alla presentazione dell’azienda sanitaria, spesso sconosciuta ai ragazzi, sono state date informazioni sull’organizzazione socio-sanitaria ospedaliera e territoriale, ma anche sui percorsi di maggiore interesse. Non sono poi mancati gli aggiornamenti sul Covid19 con particolare riguardo alle modalità di prenotazione delle vaccinazioni e dei tamponi, argomento di inevitabile interesse e attualità. Infine sono stati passati in rassegna anche tutte le tematiche a carattere più tecnologico come l’utilizzo di totem e app, ma anche dei canali web e social sempre più determinanti nella circolazione delle informazioni anche in ambito sanitario. Di fondamentale importanza è stata, ad esempio, il confronto partecipato su quali informazioni fossero a disposizione sul sito aziendale e come potessero essere raggiunte”.

Il progetto Info Salute Toscana nord ovest fa parte del programma Tutela della salute nel territorio della Usl Toscana nord ovest realizzato da Confederazione nazionale Misericordie d’Italia e Anpas Toscana in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza.