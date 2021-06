Pnrr e costituente ecologista, in San Micheletto l’incontro di Zero waste Italy

Sabato (26 giugno) dalle 9 alle 16,30 nel complesso di San Micheletto si terrà un incontro nazionale per promuovere una costituente dell’ecologismo politico italiano sullo sfondo del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Il governo Draghi e il ministro della transizione ecologica Cingolani hanno fatto quasi sparire l’economia circolare dal Pnrr e ridato fiato

a incenerimento dei rifiuti e all’industria sporca – spiegano dal Centro ricerca rifiuti zero -. Occorre coinvolgere l’Unione Europea che su questi punti non transige per bloccare un nuovo giro di vite contro l’ambiente a dispetto dei miliardi che dovrebbero incentivare la

svolta ecologica. Per questo occorre metter mano a un progetto politico di rivoluzione ecologica che partendo dalla vincente strategia rifiuti zero sappia dar vita a una costituente nazionale per un ecologismo politico che riunisca dai territori alle istituzioni le diverse componenti impegnate su questo versante”.

L’incontro sarà introdotto e coordinato da Rossano Ercolini, vincitore Goldman Prize 2013 e presidente di Zero waste europe e di Zero waste Italy. Sono previsti gli interventi di Eleonora Evi e Rosa D’Amico, europarlamentari Greens/Efa, Rossella Muroni deputata al

parlamento italiano di Facciamo Eco e Alberto Bencistà, presidente di Toscana Bio per la sostenibilità. L’incontro è aperto al contributo di tutti. È consigliato segnalare la propria presenza e l’eventuale volontà di intervenire inviando un’email a info@zerowasteitaly.org.