A Torre del Lago apre la nuova sede del circolo di Fratelli d’Italia

È prevista per sabato (26 giugno) alle 18 l’inaugurazione della nuova sede del circolo di Fratelli d’Italia di Torre del Lago in viale Marconi 33. Per l’occasione saranno presenti anche l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi e il presidente del circolo Lauro Cima.

“Dobbiamo stare vicino alle persone e per farlo non c’è modo migliore che avere un luogo fisico in cui accoglierle – afferma Cima -. Vogliamo che diventi un punto di riferimento per tutti i cittadini di Viareggio e ancor più di Torre del Lago, dove potersi incontrare e discutere, un luogo accogliente ed aperto a tutte le sollecitazioni che provengono dall’esterno. Viareggio e Torre del Lago hanno dimostrato una sempre maggiore fiducia verso il nostro partito e per questo anche con la nuova sede mi metto fin da adesso a disposizione della cittadinanza. Un grazie al nostro Onorevole Riccardo Zucconi, che ha contribuito a rafforzare il partito in città: pensiamo che la sede che abbiamo scelto, per la sua collocazione e per la sua dimensione, possa consentirci di esprimere e valorizzare al meglio tutte le nostre potenzialità” .