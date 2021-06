Industrie Celtex, l’azienda lucchese leader del tissue protagonista su ‘Forbes’

L’industria cartaria lucchese Celtex è finita su Forbes. La rivista internazionale ha infatti incontrato Roberto Tosca, uno degli azionisti dell’azienda leader nel mondo del tissue e nelle forniture del settore horeca e ristorazione.

Un esempio di eccellenza industriale per l’attenzione della multinazionale al personale, all’indotto e al territorio. Una storia di “successo e serietà” come la definisce Forbes, di un’azienda in grado di riadattarsi ai cambiamenti, nel passato come nel presente.

Oggi Industrie Celtex spa è la sintesi di innovazione, conoscenza ed esperienza in ambito tissue.

Clicca qui per leggere l’articolo