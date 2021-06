“In via Nottolini non vengono rispettati i limiti di velocità”. Così Marco Santi Guerrieri, presidente di Lucca Ti voglio Bene, denuncia l’inosservanza delle norme della strada nel quartiere di San Concordio.

“Nel contesto dei quartieri social e specificatamente nelle aree residenziali, bene ha fatto il comune di Lucca a imporre il limite massimo di 30 chilometri orari – afferma Santi Guerrieri -. Purtroppo in via Lorenzo Nottolini a due passi dall’ omonimo tempietto il limite di velocità viene sin troppo spesso superato dai mezzi in transito. Il tratto che presenta la maggiore criticità è il rettilineo a senso unico posto tra la nuova fontana e l’ingresso del sottopasso della stazione di Lucca. Rettilineo di circa duecentocinquanta metri, con ben quattro attraversamenti pedonali, che costeggia un asilo nido, alcune attività commerciali nonché le abitazioni dei residenti”.

“Questo sta diventando una preoccupante fonte di pericolo oltreché di rumore – prosegue Guerrieri – a danno di chi distratto, anziano o semplicemente impegnato con i bambini, attraversa la strada. Ma via Nottolini non smette di stupirci in quanto presenta un’altra particolarità: molto spesso ospita veicoli che transitano contromano provenienti sia da viale Guidiccioni che da via Bonagiunta Urbiciani. Fatto da non sottovalutare in quanto imboccando contromano il tratto del rettilineo indicato, i mezzi si immettono nello stesso affrontando una curva a novanta gradi che impedisce assolutamente la visibilità nell’opposta direzione”.

“Ieri sera(23 giugno) verso le 20 una terribile frenata, con grande stridere degli pneumatici sull’asfalto per un tratto di circa quindici metri e fatto gravissimo a pochi metri dall’uscita del sottopasso ferroviario ha completato l’idillio, determinandolo sconcertante che ciò accada in un’area residenziale – conclude Guerrieri -. Confido nel fatto che il Comune di Lucca provvederà con gli opportuni sopralluoghi a cercare di comprendere il motivo dei mezzi in contromano e ad attivare la polizia municipale per sanzionare chi non rispetta i limiti di velocità imposti”.