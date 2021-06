A Montecarlo torna il concerto d’estate della Filarmonica Puccini

Domenica (27 giugno) alle 21,15 nel chiostro dell’ex istituto Pellegrini Carmignani di Montecarlo torna la Filarmonica Puccini con il Concerto d’estate.

Nell’ambito della rassegna Sere d’estate, musica in convento organizzata in collaborazione con il Comune di Montecarlo e con altre associazioni culturali locali, lo spettacolo diretto da Gabriele Micheli proporrà al pubblico una serie di brani di musica classica, moderna e originale per banda.

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, contingentati a causa delle limitazioni imposte dalle disposizioni anti covid19 e sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Filarmonica Puccini Montecarlo (clicca qui) grazie alla collaborazione con l’associazione Cines Montecarlo.