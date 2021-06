Il re degli aforismi Fabrizio Caramagna ospite del Festival della sintesi

L’aforisma: l’implosione delle parole, l’esplosione del senso. Molte di queste frasi le ha inventate, scritte o raccolte Fabrizio Caramagna, il massimo esperto italiano di aforismi che sarà ospite del Festival della sintesi mercoledì 28 luglio, alle 18,30 al Baluardo S. Salvatore, con l’appuntamento a ingresso gratuito dal titolo Guida galattica per aforisti.

Per la prima volta a Lucca, Caramagna si racconterà al pubblico con la collaborazione di Fabrizio Salvetti, esperto di comunicazione e web strategist, e il contrappunto musicale di Marco Bachi, bassista della Bandabardò. Fondatore del portale Aforisticamente, membro dell’Associazione italiana per l’aforisma, Caramagna è molto noto sui social network e sul web, dove ogni giorno migliaia di persone cercano sul suo sito una brevità e intelligente con la quale comunicare un pensiero, un concetto, uno stato d’animo. Il sito è diventato velocemente il punto di riferimento a livello internazionale sull’aforisma contemporaneo.

Si definisce “un ricercatore di meraviglie”. I suoi aforismi sono apparsi su riviste e antologie internazionali e sono stati tradotti in undici lingue. È anche autore di romanzi. Ha esordito nel 2009 con la raccolta Contagocce (Genesi editrice), a cui è seguita nel 2012 Linee di seta (LietoColle) e nel 2019 Il numero più grande è due (Mondadori). Collabora inoltre con l’Associazione italiana per l’Aforisma per promuovere la “bibliodiversità”.