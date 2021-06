Inbook, online l’incontro della rete delle biblioteche provinciali

Inizia lunedì prossimo (28 giugno) alle 16,30 un ciclo di tre incontri gratuiti, a distanza, dedicati alla Comunicazione aumentativa e alternativa e, in particolare, agli inbook, che rientrano nell’ambito del progetto La Biblioteca a casa, la casa in biblioteca che vede il coinvolgimento di tutte le biblioteche della Provincia di Lucca ed è finanziato con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

“E’ importante – commenta la consigliera provinciale Teresa Leone – prendere parte a tale progetto in quanto la Comunicazione Aumentativa e Alternativa rappresenta, oggi come oggi, un’area della pratica clinica che va a compensare la disabilità temporanea o permanente in persone con bisogni comunicativi complessi. Attraverso libri illustrati con testo integralmente scritto a simboli, infatti, è possibile aiutare concretamente nello sviluppo emotivo, linguistico e cognitivo di chi è in difficoltà”.

Ma cos’è un ‘inbook’? Si tratta di libri illustrati, pensati per essere ascoltati durante la lettura ad alta voce. Sono nati per bambini con bisogni comunicativi complessi, bambini con disturbo di linguaggio o di attenzione e bambini migranti. Le caratteristiche delle storie, la presenza di simboli e l’indicazione (modelling) che ne viene fatta nel corso della lettura, sostengono l’attenzione condivisa e rendono più agevola le comprensione della storia.

Gli incontri in programma, pertanto, sono rivolti a tutti coloro che hanno a che fare con persone che presentano difficoltà in questo ambito: famiglie, docenti di scuole primarie e secondarie; educatori professionali; pediatri, operatori socio-sanitari, psicologi, operatori di unità operative di neuropsichiatrica dell’infanzia, dell’adolescenza e dei centri riabilitativi; operatori dei servizi educativi per minori e famiglie e per l’immigrazione, ma anche grafici, librai, bibliotecari, illustratori e molto altro.

Gli appuntamenti sono gratuiti e si svolgono su piattaforma dedicata, in collaborazione con il Centro sovranazionale di comunicazione aumentativa (Csca) di Milano-Verdello e con la partecipazione di Antonio Bianchi e Laura Bernasconi, esperti del Csca, nonché di Silvia D’Ambrosio, esperta referente della Rete biblioteche inbook.

Lunedì 28 giugno, dopo i saluti della consigliera Leone, Silvia D’Ambrosio introdurrà al panorama editoriale Inbook e parlerà della collaborazione tra biblioteche e case editrici; seguirà l’intervento di Antonio Bianchi che affronterà il tema ‘Dai libri su misura agli inbook: i sistemi simbolici, il modello inbook e il Centro studi inbook’.

Gli incontri successivi sono in programma venerdì 2 e lunedì 5 luglio, sempre con inizio alle 16:30. Nel primo, Laura Bernasconi parlerà degli Inbook, qualcosa da leggere nei servizi, a casa e a scuola, spiegando cosa accade durante la lettura e come scegliere titoli, argomenti e complessità, ma anche di come leggerli. Sempre Bernasconi, assieme ad Antonio Bianchi, invece affronteranno il tema degli inbook a scuola e, infine, Silvia D’Ambrosio proporrà un modello di struttura per gli incontri di lettura degli inbook.

Nell’ultimo incontro, quello del 5 luglio, Silvia D’Ambrosio spiegherà come costruire una vera e propria biblioteca di inbook; Laura Bernasconi invece affronterà il tema della lettura degli inbook: i gruppi di lettura, la lettura della Lim, lettura online, video con modelling, kamishibai e rappresentazione teatrale. Infine, Antonio Bianchi concluderà parlando delle azioni progettuali per costruire un contesto sociale consapevole della Caa e degli inbook, presentato il progetto ‘Comunità partecipi’.